La ciudad que fundó Argentina: cinco siglos de Santiago del Estero

Santiago del Estero se fundó el 25 de julio de 1553 a orillas del río Dulce. En esa época, la mayoría de los asentamientos españoles en el territorio que hoy es Argentina desaparecían bajo ataques indígenas o eran abandonados. Pero Santiago fue la excepción, sobrevivió cinco siglos y se transformó en la ciudad más antigua del país. Andá sacando pasajes a Santiago del Estero, que acá te contamos todo lo que necesitás saber.

El primer lugar al que deberías ir es la Plaza Libertad. A su lado se levantan la Casa de Gobierno, el Teatro 25 de Mayo y la Catedral Basílica, con su fachada blanca de columnas imponentes y torres gemelas. Esa catedral tiene más historia de la que parece. En septiembre de 2024, el papa Francisco transfirió el título de Sede Primada de la Argentina desde Buenos Aires a Santiago del Estero, reconociendo que la primera diócesis del territorio argentino tuvo su sede acá desde 1570. Buenos Aires tuvo ese título desde 1936. Santiago lo recuperó después de casi noventa años.

No por nada llaman a la capital de Santiago «Madre de Ciudades». Desde allí partieron las corrientes colonizadoras que fundaron las principales ciudades del noroeste argentino. El Centro Cultural del Bicentenario está instalado en el antiguo Cabildo restaurado, tiene diez mil metros cuadrados. Reúne tres museos: El Histórico Orestes Di Lullo, el de Bellas Artes Ramón Gómez Cornet y el de Ciencias Antropológicas y Naturales Emilio y Duncan Wagner. Este último está considerado el museo arqueológico más valioso de su especialidad en el país.

A 65 kilómetros de la capital está Termas de Río Hondo. ¿Sabías que es la única ciudad de Latinoamérica donde el agua termal llega directamente, sin necesidad de ir a un balneario? Las aguas brotan entre 45°C y 65°C según la profundidad del pozo, y sus propiedades alcalinas mantienen sus efectos terapéuticos incluso cuando pierden temperatura. Son especialmente valoradas para afecciones reumáticas, dermatológicas y respiratorias.

Al norte de la provincia, el Parque Nacional Copo tiene más de 114.000 hectáreas del Chaco Seco y alberga especies en serio riesgo de extinción. El yaguareté y el oso hormiguero grande están entre los que todavía se pueden avistar con algo de paciencia y buena guía. Es una de las pocas áreas del país donde el ecosistema chaqueño se conserva casi intacto.

La ciudad más antigua de Argentina todavía guarda en sus esquinas la memoria de otros tiempos. Los cinco siglos de historia de Santiago del Estero se reflejan en su arquitectura, gastronomía, y, cómo no, en las peñas de chacarera que brotan en cada esquina, como las aguas termales en Río Hondo.