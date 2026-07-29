Olavarría tendrá alerta amarilla por tormentas este viernes: prevén lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a Olavarría y gran parte del centro de la provincia de Buenos Aires para este viernes 31 de julio, en el marco del proceso de ciclogénesis que afectará a la región.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos registros podrán ser superados de manera puntual.

Además, el SMN advirtió que durante el desarrollo del fenómeno podrían registrarse ráfagas fuertes de viento, caída de granizo e intensa actividad eléctrica, por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.

La alerta coincide con el avance de un sistema de baja presión que, según los principales modelos meteorológicos, dará origen a una ciclogénesis, un fenómeno asociado a la formación y profundización de un centro de baja presión que favorecerá condiciones de inestabilidad sobre buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Los pronósticos indican que el viernes será la jornada de mayor intensidad, con probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y la noche, mientras que las condiciones comenzarían a mejorar de manera gradual durante el sábado con el avance de un frente frío.

Recomendaciones del SMN

Ante la alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No permanecer bajo árboles o postes de electricidad.

Mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas que puedan anegarse.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

La actualización de la alerta puede consultarse a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.