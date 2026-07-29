Fin de mes en Casa Silvia: hasta 12 cuotas sin interés y promociones destacadas en tecnología y hogar

Casa Silvia presentó su promoción de fin de mes con alternativas de financiación para la compra de electrodomésticos, tecnología, calefacción y artículos para el hogar. La propuesta central incluye opciones de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y facilidades de pago a través de créditos personales.

Dentro de las modalidades financieras vigentes para este cierre de mes, se destacan:

Tarjetas de crédito: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Créditos personales: financiación en hasta 12 cuotas sin interés o 24 cuotas fijas.

financiación en hasta 12 cuotas sin interés o 24 cuotas fijas. Pago único: promociones especiales con descuentos directos.

Ofertas destacadas

Entre los artículos seleccionados que forman parte de la promoción se encuentran:

Lavarropas automático Codini AIAFE6010 (6 kg, 1000 RPM): precio de contado en oferta de $569.999 (22% OFF sobre precio de lista de $729.999) o en 12 cuotas sin interés de $47.500 con todas las tarjetas.

precio de contado en oferta de $569.999 (22% OFF sobre precio de lista de $729.999) o en 12 cuotas sin interés de $47.500 con todas las tarjetas. Celular TCL K70 (128 GB / 4 GB RAM, pantalla 6.75″, cámara 50 MP): precio total de $319.999 o 12 cuotas sin interés de $26.666 por mes.

precio total de $319.999 o 12 cuotas sin interés de $26.666 por mes. Cocina Florencia 5516 F Multigas: precio total de $515.700 o 12 cuotas sin interés de $42.975 por mes.

precio total de $515.700 o 12 cuotas sin interés de $42.975 por mes. Heladera Midea No Frost RT-489MTE01ADW (340 litros, tecnología Inverter): precio total de $871.080 o 12 cuotas sin interés de $72.590 por mes.

precio total de $871.080 o 12 cuotas sin interés de $72.590 por mes. Calefactores CTZ Tiro Balanceado (Gas Natural, incluye kit de instalación): modelo de 2500 kcal en 12 cuotas sin interés de $40.328 (total $483.937) y modelo de 4000 kcal en 12 cuotas sin interés de $45.831 (total $549.978).

Las compras pueden realizarse tanto en las sucursales físicas de la firma como a través de su sitio web oficial (www.casasilvia.com), con la opción de envíos a todo el país.