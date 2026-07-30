La Biblioteca Popular Armando Collinet suma un taller de narrativa visual en collage

La Biblioteca Popular Armando Collinet incorporará una nueva propuesta a su oferta de talleres con el inicio de un Taller de Narrativa Visual en Collage, destinado a personas interesadas en explorar la creatividad a través del arte, sin necesidad de contar con experiencia previa.

La actividad estará a cargo de Fiamma Harambillet y comenzará el miércoles 5 de agosto, desarrollándose todos los miércoles de 15:00 a 17:00 en la sede de la institución, ubicada en Alsina 2659.

La propuesta invita a construir historias, ideas y emociones mediante el recorte y la composición de imágenes, utilizando recursos como el cambio de escala, las figuras geométricas y las metáforas visuales como herramientas de expresión artística. Desde la organización remarcaron que no es necesario saber dibujar ni contar con conocimientos previos para participar.

Como forma de acercar la actividad a la comunidad, la primera clase será gratuita, permitiendo a los interesados conocer la dinámica del taller antes de concretar la inscripción.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse podrán comunicarse por WhatsApp al 2284-545589, a través de Instagram @biblioarmandocollinet, por Facebook en Biblioteca Popular Armando Collinet o por correo electrónico a [email protected].