Video / Chocó un cantero, dio 2,43 g/l de alcohol y no tenía licencia ni VTV

Un conductor protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este jueves y terminó acumulando una larga lista de infracciones.

El hecho ocurrió este jueves 30 de julio, alrededor de las 2:00, cuando personal de la Secretaría de Protección Ciudadana, a través del Centro de Monitoreo (CMO), detectó el choque de un vehículo contra un cantero.

Al intervenir en el lugar, los agentes interceptaron al conductor y constataron que no contaba con la Licencia Nacional de Conducir ni con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

La situación se agravó cuando se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,43 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Como consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente por las distintas faltas detectadas.