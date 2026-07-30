Santiago Alem, de la Sociedad Rural de Olavarría, integrará la nueva conducción de Carbap

Fotos: Zona Campo

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) renovó este jueves sus autoridades para el período 2026-2028 y entre los nuevos integrantes de la Mesa Ejecutiva se destaca la incorporación del dirigente olavarriense Santiago Alem, quien fue designado como protesorero de la entidad.

La elección se llevó adelante durante la reunión del Consejo Directivo, donde fue elegido como nuevo presidente de Carbap Pablo Ginestet, productor agropecuario de Henderson y licenciado en Economía y Administración Agraria, quien reemplazará a Ignacio Kovarsky al frente de la organización que representa a los productores bonaerenses y pampeanos.

La llegada de Alem a la conducción ejecutiva representa la presencia de la Sociedad Rural de Olavarría dentro de la estructura central de Carbap, una entidad con fuerte representación en el ámbito agropecuario regional.

El dirigente olavarriense será acompañado en la Mesa Ejecutiva por Sergio Alejandro Melgarejo, de la Sociedad Rural de San Cayetano, quien asumió como vicepresidente primero; Julio Marcelo Rodríguez, de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, como vicepresidente segundo; y Fernando Ferrari, de la Sociedad Rural de Lobos, como vicepresidente tercero.

Además, Mariano Agustín Moro, de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, y Alejandro Reinoso, de la Asociación Rural de Chascomús, ocuparán los cargos de prosecretarios.

Una nueva etapa para Carbap

La nueva conducción combina dirigentes con trayectoria dentro de la institución y nuevas incorporaciones. En ese marco, Ginestet aseguró que la gestión buscará mantener la línea de trabajo desarrollada en los últimos años, sumando nuevas miradas.

“Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas pero con nuevas y jóvenes incorporaciones, que aportan nuevas ideas, miradas y energía. Nuestro compromiso con las rurales y los productores de Buenos Aires y La Pampa sigue intacto”, expresó el flamante presidente.

Por su parte, Ignacio Kovarsky, quien finalizó su mandato como presidente y continuará como secretario de la nueva conducción, destacó la importancia de la renovación institucional.

“Siempre es sano renovar y alternar la conducción de la entidad, al menos así lo entendemos en Carbap”, señaló.

Entre los principales desafíos de la nueva etapa aparecen los debates vinculados a la producción agropecuaria, la regulación de fitosanitarios, la modernización de la Ley de Semillas, los cambios en sanidad animal y el fortalecimiento del vínculo entre la entidad y sus sociedades rurales adheridas.