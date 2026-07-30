Pablo Ginestet asumió la presidencia de Carbap y planteó avanzar en una ley provincial sobre fitosanitarios

El dirigente de la Asociación Rural de Henderson fue elegido para conducir la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) durante el período 2026-2028. Entre los principales desafíos de su gestión, ubicó la necesidad de unificar los criterios sobre la aplicación de fitosanitarios en territorio bonaerense y avanzar en la modernización de la legislación vinculada al sector agropecuario.

Ph: Bichos de Campo

Ginestet reemplaza en el cargo a Ignacio Kovarsky y aseguró que buscará dar continuidad al trabajo desarrollado por la entidad, al tiempo que incorporará nuevos dirigentes a la conducción.

Uno de los primeros ejes planteados por el flamante presidente está relacionado con las diferencias que existen entre los municipios en materia de regulación de fitosanitarios.

«Necesitamos adaptar una ley provincial en el tema de las regulaciones de fitosanitarios, porque no puede ser que cada distrito tenga su propia regla. Hoy un productor o un maquinista que maneja una pulverizadora tiene que saber más de leyes que de lo que está aplicando.»

En ese sentido, sostuvo que la diversidad de ordenanzas genera inseguridad jurídica y dificultades para la producción.

«Tenemos que ordenar todo eso desde la provincia. Es un tema que se viene discutiendo y esperamos llevarlo a la Cámara de Diputados. Creo que este año tenemos una oportunidad y ojalá lo logremos, porque hay mucha incertidumbre jurídica y quedan muchas hectáreas sin poder trabajarse adecuadamente por los miedos o por distintos reclamos. No podemos darnos el lujo de dejar hectáreas sin producir.»

Agenda nacional e institucional

Ginestet también anticipó que la nueva conducción deberá seguir de cerca varios debates de alcance nacional que impactan directamente en el sector agropecuario.

Entre ellos mencionó la discusión por una nueva Ley de Semillas, que modificaría el funcionamiento del mercado, y los cambios que atraviesan los entes de sanidad animal y las estrategias de vacunación.

«Vamos hacia una modernización de la Ley de Semillas, que va a cambiar un poco las reglas de juego de cómo venía desarrollándose el mercado. También está toda la discusión sobre los entes de sanidad animal y cómo terminarán afectando los cambios en la estrategia de vacunación.»

Finalmente, remarcó que otro de los objetivos será fortalecer institucionalmente a Carbap y a las sociedades rurales que la integran.