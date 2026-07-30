Persecución policial, un aprehendido y un choque de un patrullero que acudía en apoyo

Una persecución policial que se registró este jueves terminó con un hombre aprehendido y, en medio del operativo, un móvil del Comando de Patrullas chocó con una motocicleta cuando se dirigía a brindar apoyo al procedimiento.

Según pudo reconstruir En Línea Noticias, todo comenzó cuando personal de la DDI intentó detener la marcha de un Peugeot gris. Lejos de acatar la orden, el conductor emprendió la fuga.

La persecución se desarrolló por Piedras, entre Merlo y Fal, donde tanto el Peugeot como un Fiat Siena de la DDI circularon en contramano. En ese trayecto, el móvil policial atravesó un sector con agua acumulada, impactó contra el cordón y sufrió daños que le impidieron continuar.

A unos 100 metros, el Peugeot también quedó detenido tras sufrir una avería. Su conductor descendió del vehículo e intentó escapar a pie, aunque fue alcanzado y aprehendido por los efectivos.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, la aprehensión fue dispuesta, en principio, por el delito de desobediencia. Además, se investiga si durante la fuga el hombre descartó elementos desde el vehículo, ya que esa es una de las hipótesis que manejan los investigadores.

El choque del móvil de apoyo

Mientras se desarrollaba el procedimiento, la DDI solicitó apoyo al Comando de Patrullas. Uno de los móviles que acudía al lugar circulaba por Junín en dirección a avenida de los Trabajadores cuando, al llegar a la intersección con Fal, colisionó con una motocicleta de 110 cc que transitaba por esa calle en dirección a Alberdi.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió golpes y una lesión en una de sus piernas. Una ambulancia del Hospital Municipal lo asistió en el lugar y, tras ser evaluado, no fue necesario su traslado.

Las circunstancias tanto de la persecución como del siniestro vial forman parte de las actuaciones que llevan adelante las autoridades.