Video / Así fue el robo en un corralón de materiales que terminó con dos aprehendidos

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos jóvenes ingresaron a un corralón de materiales de Olavarría y sustrajeron barras de hierro para la construcción. Tal como informó En Línea Noticias, el hecho ocurrió durante la madrugada del martes 29 de julio y culminó con la aprehensión de ambos sospechosos a pocas cuadras del lugar.

El episodio se produjo en Materiales Alsina SRL, ubicado sobre avenida Avellaneda al 3530. Según informó el Comando de Patrullas, los dos hombres, de 22 y 25 años, escalaron el frente del predio para ingresar y sustrajeron cuatro barras de hierro de construcción de 10 milímetros y 12 metros de largo.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, personal policial logró interceptarlos en la intersección de Aguilar y Pérez Esquivel, donde fueron aprehendidos y posteriormente trasladados a la Comisaría Segunda.

La causa fue caratulada como «Hurto in fraganti agravado por escalamiento» e interviene la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano.