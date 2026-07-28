Detuvieron a un hombre acusado de robo agravado

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría llevó adelante un operativo que permitió concretar la detención de un hombre de 27 años, sobre quien pesaba una orden judicial en el marco de una causa por robo agravado por el uso de armas.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de Avenida La Rioja y calle Balcarce, donde efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la dependencia desplegaron un operativo cerrojo tras recibir la orden de detención.

Según se informó, la medida fue dispuesta en el marco de una IPP caratulada “Robo agravado por el uso de armas”, por orden del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Carlos Eduardo Villamarín.

El detenido quedó alojado preventivamente en la sede de la Comisaría Segunda de Olavarría, a la espera de la asignación de un cupo en una unidad carcelaria, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción N° 04 de Azul, a cargo de la Dra. María Paula Serrano.