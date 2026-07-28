Aprehendieron a un joven tras una persecución y secuestraron un arma de fuego

Un joven de 22 años fue aprehendido durante un procedimiento realizado por personal del Comando de Patrulla Olavarría, luego de una persecución iniciada cuando circulaba a bordo de un automóvil realizando maniobras peligrosas.

El hecho ocurrió el 27 de julio en inmediaciones de Ituzaingó y Teniente General Perón, donde los efectivos interceptaron un Volkswagen Bora. Según informaron fuentes policiales, al momento de mantener una entrevista con el conductor, este habría cerrado la puerta del vehículo golpeando al personal policial —sin ocasionarle lesiones— y luego emprendió la fuga.

Durante la huida, el joven habría arrojado un arma de fuego en calle Independencia al 800. Finalmente, fue interceptado y aprehendido en inmediaciones de Piedras al 1500.

En el procedimiento se secuestró un revólver calibre 32 largo con una munición intacta, además del automóvil Volkswagen Bora en el que se movilizaba.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que el arma de fuego contaba con un pedido de secuestro activo en el marco de una causa caratulada “Asociación ilícita, robos y robos reiterados de automotor”, requerimiento emanado por el juez penal Dr. Soria.

El joven fue trasladado al nosocomio local para evaluación por el área de salud mental. Posteriormente, el vehículo, el arma secuestrada y las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera de Olavarría.

Interviene en la causa la UFI N°4, en una investigación caratulada como “Resistencia a la autoridad, infracción al artículo 189 bis y secuestro activo”.