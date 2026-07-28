Tres aprehendidos tras robos a vehículos: uno de ellos es menor y se encontraba incumpliendo arresto domiciliario

Tres jóvenes fueron aprehendidos en las últimas horas en el marco de una investigación por robos y tentativas de robo en vehículos estacionados en distintos puntos de Olavarría. Entre los involucrados se encuentra un adolescente de 17 años que, según informaron fuentes policiales, se encontraba incumpliendo una medida de arresto domiciliario.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas luego de un llamado al servicio de emergencias 911. La aprehensión de los tres sospechosos se concretó en la intersección de Junín y Coronel Suárez.

De acuerdo con la información oficial, los jóvenes habrían intervenido momentos antes en dos hechos ocurridos en la zona céntrica de la ciudad. En primer lugar, en Bolívar al 1600, sustrajeron elementos del interior de un automóvil Volkswagen Gol, entre ellos un estéreo y un criquet.

Luego, en Coronel Suárez al 1600, habrían intentado sustraer la batería de una camioneta Volkswagen Saveiro, para lo cual dañaron el cableado del vehículo, aunque no lograron concretar el robo.

Las acciones quedaron registradas por cámaras de seguridad de un domicilio lindero, imágenes que fueron incorporadas a la investigación.

Durante el procedimiento policial se secuestraron una pinza de mano con mango recubierto en caucho color negro y una llave inglesa, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La investigación quedó caratulada como «Robo agravado y evasión» y cuenta con la intervención de la UFI N° 17 y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Azul.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, los dos jóvenes mayores de edad, ambos de 18 años, quedaron alojados en sede policial a disposición del juzgado correspondiente, mientras que el adolescente de 17 años permanece bajo resguardo de su progenitor en el marco de las actuaciones judiciales.