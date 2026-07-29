CFK anunció una presentación ante la ONU: «Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia»

En una extensa carta abierta, la ex presidenta sostuvo que es víctima de una estrategia de proscripción política, cuestionó con dureza al Poder Judicial y anunció que presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Con una carta titulada «El costo democrático de la politización de la justicia», la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena en la causa Vialidad y anunció que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al considerar que en la Argentina se vulneraron garantías fundamentales durante su juzgamiento.

Desde el inicio del texto, la ex mandataria planteó que el conflicto judicial trasciende su situación personal. «El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las decisiones judiciales en su contra no pueden entenderse únicamente como errores de los tribunales, sino como parte de una persecución política atravesada, según su visión, por un «machismo estructural» presente en sectores del sistema judicial.

Cristina Kirchner aseguró que durante años fue juzgada «no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer», y se preguntó: «¿Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, la única ex presidenta condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?»

La ex presidenta también volvió a vincular esa persecución con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al sostener que el nivel de violencia política ejercido en su contra «llegó al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida».

Uno de los ejes centrales de la carta fue la denuncia de una supuesta proscripción política. Según expresó, «todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política». Incluso sostuvo que «la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria», porque, según afirmó, se busca impedir que «una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas».

Para la ex mandataria, ese mecanismo no afecta solamente a un dirigente político. «Cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino», escribió, al advertir que se trata de un fenómeno que, según dijo, también se observa en otros países mediante el uso del sistema judicial para «eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto».

Frente a ese escenario, anunció que decidió recurrir al sistema internacional de protección de los derechos humanos. «No responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad«, expresó antes de confirmar que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Cristina Kirchner explicó que tomó esa decisión porque considera que «el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder».

Además, informó que para esta nueva instancia incorporó a su defensa a los abogados españoles y brasileños Javier Borrego y Rafael Valim, quienes, según indicó, aportarán su experiencia para que el caso sea analizado «con el rigor jurídico que merece». También recordó que en 2022 un grupo de juristas internacionales, entre ellos Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón y Patricio Pazmiño Freire, había denunciado presuntas irregularidades en las causas judiciales que la involucran.

En el tramo final del documento, la ex presidenta reafirmó que continuará impulsando su defensa y aseguró que «jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo». «Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia. Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino», escribió.

Como cierre, envió un mensaje a sus seguidores. «No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza», pidió, antes de asegurar que «muy pronto volveremos a encontrarnos» y de concluir con una reivindicación de «la democracia, la memoria, la justicia y la verdad», junto con una invocación final: «Que Dios y la Virgen protejan siempre al Pueblo argentino.»