Avanza la reconstrucción integral del SUM de la Secundaria N° 2 de Sierras Bayas

La Escuela de Educación Secundaria N° 2 de Sierras Bayas atraviesa una etapa de renovación de su infraestructura con una obra integral que permitirá mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y brindar mayor seguridad y funcionalidad a la comunidad educativa.

La intervención, impulsada por la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio, contempla la reconstrucción del techo del Salón de Usos Múltiples (SUM) y de los sectores vinculados a baños, aulas y biblioteca.

Los trabajos incluyen la ejecución de una nueva cubierta de chapa sinusoidal sobre una estructura metálica conformada por vigas y columnas reticuladas, con bases de hormigón armado, una solución que permitirá contar con una estructura más resistente y de mayor durabilidad.

Además, el proyecto incorpora la renovación de la instalación eléctrica en los baños, el SUM y la biblioteca; la construcción de dos escaleras de hormigón armado con barandas metálicas; y la colocación de nuevos cielorrasos en baños, aulas y biblioteca.

Desde el Municipio señalaron que la obra forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa en distintos establecimientos del Partido de Olavarría, con el objetivo de generar espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

La intervención fue diseñada con participación de la comunidad educativa de Sierras Bayas, atendiendo las necesidades del edificio y buscando mejorar las condiciones para estudiantes, docentes, auxiliares y personal administrativo.

El intendente Maximiliano Wesner recorrió los avances de la obra junto al secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, aunque el eje central del proyecto está puesto en la recuperación y puesta en valor de uno de los espacios fundamentales de la institución: su SUM y los sectores complementarios del edificio.