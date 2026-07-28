Nuevo Parque Eólico en la zona de Pourtalé: comenzó el montaje de los primeros aerogeneradores

El paisaje de la zona de Pourtalé, en el partido de Olavarría, comenzó a transformarse con una imagen que marca un punto de inflexión para uno de los proyectos energéticos más importantes de la región: ya comenzó el montaje del primer aerogenerador del nuevo Parque Eólico Olavarría.

Luego de la etapa inicial vinculada al traslado de los componentes de gran porte, el emprendimiento ingresó en una fase decisiva con la instalación de las estructuras que permitirán poner en funcionamiento el complejo de generación renovable.

Las primeras maniobras de montaje muestran cómo las piezas que durante las últimas semanas fueron trasladadas mediante operativos especiales comienzan a tomar forma definitiva dentro del predio donde se desarrolla el parque.

El proyecto, impulsado por PCR y ArcelorMittal Acindar, contempla la construcción de un parque compuesto por 29 aerogeneradores Vestas de última generación, con una potencia total cercana a los 180 MW. Cada equipo tendrá una capacidad individual aproximada de 6,4 MW.

La obra representa una inversión estimada en torno a los 275 millones de dólares e incluye, además de la instalación de los molinos, la infraestructura eléctrica necesaria para incorporar la energía generada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El pasado 21 de julio comenzó una fase clave con el arribo de los primeros componentes mediante transportes especiales. Ese operativo implicó un importante despliegue logístico para trasladar torres, palas y otros elementos de grandes dimensiones hacia el lugar de emplazamiento.

Ahora, con el inicio del montaje, el proyecto deja atrás una etapa de preparación y comienza a mostrar su estructura definitiva.

El armado de cada aerogenerador requiere un proceso de alta complejidad que incluye la instalación de la torre, el montaje de la góndola —donde se ubican los principales componentes mecánicos y eléctricos— y posteriormente la colocación de las palas.

El Parque Eólico Olavarría permitirá sumar nueva capacidad de generación renovable al sistema eléctrico argentino y posicionará al distrito dentro del mapa de grandes emprendimientos vinculados a la transición energética.

Además del impacto en materia de generación eléctrica, la obra genera movimiento económico regional a partir de la contratación de servicios, transporte especializado, proveedores y trabajadores vinculados a las distintas etapas de construcción.

La ubicación en la zona de Pourtalé también marca un nuevo capítulo para el desarrollo productivo del partido, históricamente asociado a la industria minera, cementera y metalúrgica, incorporando ahora un fuerte componente vinculado a las energías renovables.La imagen que confirma el avance del proyecto

La elevación del primer aerogenerador constituye una de las postales más esperadas desde el inicio de la obra: después de los estudios, la planificación y los trabajos preliminares, el parque empieza a hacerse visible en el territorio.

Con el cronograma previsto, durante los próximos meses continuará el montaje progresivo de los equipos, con el objetivo de que el Parque Eólico Olavarría pueda iniciar su operación comercial durante 2027.