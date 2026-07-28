Nuevo CoNverSo: «Llegué en febrero del 81 y no tenía ni con quién tomar un café en Olavarría»

César Demetrio Benigni será el protagonista del episodio N.º 13 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, que se estrenará este miércoles 29 de julio a las 20 horas.

En una conversación cargada de recuerdos y emociones, el reconocido empresario y comerciante repasa su historia personal, sus raíces familiares, el legado de sus padres y el recorrido que lo llevó desde Saladillo hasta convertirse en uno de los referentes del sector comercial de Olavarría. Pero uno de los momentos más impactantes de la entrevista llega cuando recuerda cómo fueron sus primeros días en la ciudad.

«Llegué en el año 81, en febrero del 81, y no tenía ni con quién tomar un café en Olavarría. No conocía a nadie. Los primeros meses fueron durísimos; es más, estaba más para volver que para quedarme.»

Benigni relata que llegó para hacerse cargo de la distribución de productos lácteos Gándara y que el comienzo estuvo lejos de ser sencillo. Sin relaciones, sin clientes y con un mercado dominado por marcas instaladas, la incertidumbre lo acompañó durante los primeros meses.

«Yo tenía la distribución de Gándara. El producto era bueno, pero había marcas muy fuertes y no conocía absolutamente a nadie. Pensaba: ‘¿Qué hago acá?’. Estaba más para volver que para quedarme.»

Sin embargo, hubo dos personas que resultaron determinantes para que no abandonara aquel desafío: su hermano y quien entonces era su novia, hoy su esposa.

«Mi hermano y mi novia me decían: ‘¿Cómo vas a abandonar tan pronto?’. Me insistían en que siguiera, que tuviera paciencia. Y fue así. De a poco la gente me fue conociendo, el producto empezó a caminar y aparecieron nuevas oportunidades.»

Aquella decisión de quedarse cambió para siempre su historia. Más de cuatro décadas después, Benigni recuerda ese comienzo como uno de los momentos más difíciles de su vida, pero también como el punto de partida de un camino marcado por el trabajo, el esfuerzo y el desarrollo de numerosos emprendimientos comerciales.

Ese es apenas uno de los tantos pasajes que forman parte del nuevo episodio de CoNverSo. A lo largo de la entrevista también habla de la historia de su familia inmigrante, de los valores que heredó de sus padres, de la recuperación de la tradicional fábrica de pastas Aitala, de la actividad hotelera, de su paso por el Automóvil Moto Club Olavarría y de su mirada sobre el presente y el futuro de la ciudad.