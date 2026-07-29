Hortensia Maria Maneiro Visotto viuda de Tacchella «Piruca» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de julio de 2026 a los 101 años de edad. Sus hijas Olga Tacchella Vda. de Giordanino y Graciela Tacchella de Pradas; su hijo político Ruben Pradas; sus nietos Martin y Luciana Giordanino, Luis y Juan Manuel Pradas; sus nietos políticos Laura Recalde, Jose Manchot, Karina Lopez y Jimena Desancio; sus bisnietos Jazmin Giordanino Recalde, Maria Emilia y Alejo Manchot, Juan Martin y Emilio Pradas y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Olavarría, era jubilada y pensionada, y residía en el barrio Microcentro.

Sin velatorio. Se realizará un responso en la capilla ardiente de la Sala «B», habilitada este miércoles 29 de 11:00 a 12:00 horas. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.