Ricardo Horacio Arregui (Q.E.P.D.) . Falleció en Olavarría el día 28 de Julio de 2026 a los 79 años de edad. Su esposa Graciela Liliana Striebeck; sus hijos Mercedes y Ramón; su hija política Soledad; sus nietos Fermín y Clara; demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento «C». La sala permanecerá habilitada de 7 a 15 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

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