Ana Alicia Schamberger Kees viuda de Diaz (Q.E.P.D.). Falleció en Olavarría el día 25 de Julio de 2026 a los 86 años de edad. Sus hijos Alfredo y Marcela Diaz; sus hijos políticos María del Carmen Schamberger y Eduardo Block; sus nietos Tomas Diaz, Joaquin y Luna Block y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: Cementerio de Hinojo. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Hinojo el día lunes 27 de julio a las 9:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric.