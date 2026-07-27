Vicente Alberto Puglisi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de julio de 2026 a los 102 años de edad. Su compañera Blanca Zanotto; sus hijos: Sonia y Sergio; sus nietas Camila, María de los Milagros y Valentina; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento «E». Lunes 27/07 de 17:00 a 21:00 horas y martes 28/07 de 08:00 a 09:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Olavarría. Día y hora: Martes 28/07 a las 09:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del Microcentro. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Comerciante jubilado.