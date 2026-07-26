María Esther Muñoz viuda de Peralta «MARY» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 26 de julio de 2026 a los 91 años de edad.

Sus hijos Estela Edith, Carola y Sergio Raul Peralta; sus hijos políticos Roberto Pugnaloni y Soledad Heinrich; sus nietos Eugenia, Renata y Lucio Ledesma, Luciana, Juan Cruz y Facundo Alvarez, Florencia y Agustin Pugnaloni, Micaela y Nicolas Peralta; sus nietos políticos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Bonifacio, era jubilada y pensionada, y residía en el barrio Luján.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «F». El velatorio cierra hoy a las 22:00 horas, reabre el lunes a las 8:00 horas y finaliza a las 10:00 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.