Víctor Hugo Cayetano Silvetti (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 26 de julio de 2026, a los 73 años de edad.

Nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, residía en el barrio San Vicente y era jubilado.

Su fallecimiento es participado por su esposa Alicia Ingrisani, su hija María Emilia Silvetti y demás familiares.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «E», habilitada de 11:00 a 19:00 horas. El responso se llevará a cabo en la Capilla Ardiente.

La inhumación se realizará este lunes 27 de julio a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. Servicio adherido a Coopelectric.