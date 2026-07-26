Se desarrolló este sábado la Feria de Emprendedores en el Centro Cultural San José

Imágenes ; Mauricio Latorre

Este sábado se llevó a cabo una nueva jornada de la Feria de Emprendedores, organizada en el marco del programa de actividades de vacaciones de invierno de la Municipalidad de Olavarría.

El encuentro reúne a productores y productoras locales que exhiben y comercializan sus elaboraciones en el Centro Cultural Municipal San José. La actividad se desarrolla de 14:00 a 18:00 horas y cuenta con el sello de «Producto Olavarriense».

La propuesta continuará durante la tarde de este domingo en el mismo horario y espacio municipal.