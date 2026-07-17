Imágenes: etapa de juegos Bonaerenses en el Teatro

Imágenes Mauricio Latorre

El Teatro Municipal de Olavarría fue escenario del desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses en disciplinas culturales, donde se definieron los clasificados regionales en música y literatura.

La actividad centralizó las competencias de solistas vocales y disciplinas literarias, divididas en categorías por edades y para personas con discapacidad.

Disciplinas y categorías desarrolladas

Solistas vocales

La competencia de canto se llevó a cabo sobre el escenario del teatro y abarcó el corte clasificatorio para las siguientes categorías:

Personas con discapacidad (PCD)

Adultos mayores

Juveniles Sub 15

Juveniles Sub 18

Literatura

En el área de letras, los jurados evaluaron las obras presentadas en las modalidades de cuento y poesía, destinadas a los siguientes segmentos:

Adultos mayores

Juveniles Sub 15

Juveniles Sub 18

Tras esta instancia local, quienes resultaron ganadores en cada una de las disciplinas representarán a Olavarría en la etapa regional del certamen provincial.

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