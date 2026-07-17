Imágenes: etapa de juegos Bonaerenses en el Teatro
Imágenes Mauricio Latorre
El Teatro Municipal de Olavarría fue escenario del desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses en disciplinas culturales, donde se definieron los clasificados regionales en música y literatura.
La actividad centralizó las competencias de solistas vocales y disciplinas literarias, divididas en categorías por edades y para personas con discapacidad.
Disciplinas y categorías desarrolladas
Solistas vocales
La competencia de canto se llevó a cabo sobre el escenario del teatro y abarcó el corte clasificatorio para las siguientes categorías:
- Personas con discapacidad (PCD)
- Adultos mayores
- Juveniles Sub 15
- Juveniles Sub 18
Literatura
En el área de letras, los jurados evaluaron las obras presentadas en las modalidades de cuento y poesía, destinadas a los siguientes segmentos:
- Adultos mayores
- Juveniles Sub 15
- Juveniles Sub 18
Tras esta instancia local, quienes resultaron ganadores en cada una de las disciplinas representarán a Olavarría en la etapa regional del certamen provincial.
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