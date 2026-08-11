Raly Barrionuevo presenta El camino de Solgo en Olavarría

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El próximo domingo 27 de septiembre, el cantautor santiagueño desembarca en Olavarría en el marco de su gira nacional. Una invitación a habitar el reencuentro, el despojo y la belleza de las canciones que nacen del tiempo y el silencio.Hay discos que se graban desde la prisa, y discos que se cultivan con paciencia artesanal. El domingo 27 de septiembre , Raly Barrionuevo presentará en vivo El camino de Solgo en el Teatro Municipal . Este concierto marcará un esperado abrazo con el público olavarriense, integrando la travesía federal que recorre los escenarios del país para seguir compartiendo la sonoridad y la madurez de su más reciente repertorio.«Si nada necesitas, ¿por qué ocupas todas tus horas en esto?»Frente a esa pregunta, la respuesta de Raly se manifiesta en el escenario: la defensa del hecho artístico como un fin sagrado e intransferible. El camino de Solgo es un álbum que no conoció urgencias; floreció a su propio ritmo, guiado por la convicción de que ciertas obras requieren tiempo, pausa y búsqueda interna para revelar su verdadero espíritu.
Desde su lanzamiento en junio, tanto la crítica especializada como el público han celebrado la luminosidad de esta obra. La prensa ha calificado a El camino de Solgo como «una de las creaciones más esenciales y transparentes de su trayectoria» , destacando el regreso a un Raly auténtico: «un trabajo que cobija y sana, donde la poesía abraza a la naturaleza y reafirma a Barrionuevo como una voz imprescindible de nuestra música popular» .En una época dominada por lo efímero y la inmediata, el concierto de Raly en Olavarría se propone como una pausa necesaria, un refugio colectivo. Una noche para detener la vorágine cotidiana, agudizar el oído y dejarse llevar por los caminos que traza este pilar fundamental de nuestra canción.
Raly Barrionuevo
EL CAMINO DE SOLGODomingo 27 de septiembre
20 horas.Teatro MunicipalRivadavia 2800
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