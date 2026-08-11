Agua y alumbrado avanzan en Sierra Chica

Sierra Chica inició una nueva etapa del Programa de Lotes con Servicios. El 27 de julio comenzaron los trabajos para extender la red de agua hacia 31 terrenos del barrio Plan Federal, mientras el alumbrado público avanzaba en el mismo sector. La obra hídrica cubrirá 130 metros sobre la calle Pichimauida, entre 35 bis y 37 bis. El objetivo inmediato es dotar de infraestructura básica a los lotes adjudicados y preparar el sector para su futura ocupación.

La llegada de residentes también incorporará nuevas rutinas de compra, pago y entretenimiento desde dispositivos conectados. Quienes utilicen servicios de juegos digitales podrán acceder a onexbet desde su teléfono u ordenador y consultar allí las opciones disponibles. Estas actividades formarán parte de la vida diaria de cada usuario cuando los terrenos estén en condiciones de ser habitados.

Un tramo con una función precisa

La extensión de agua fue iniciada por el área de Obras Públicas mediante una empresa local. Según el parte sobre los trabajos en Plan Federal, la tubería permitirá llevar agua corriente potable a los terrenos adjudicados meses atrás.

Los 130 metros no resumen todo el programa, pero sí representan una conexión concreta. Cuando concluya la instalación, será necesario informar la habilitación, las pruebas realizadas y la fecha en que cada lote podrá vincularse a la red. Esos datos permitirán distinguir una obra terminada de un servicio listo para utilizarse.

El alumbrado avanza por otra vía

En paralelo, el municipio comunicó avances en la extensión del alumbrado público. No detalló todavía el número de columnas, luminarias o metros cubiertos. El siguiente informe deberá precisar el alcance y su relación con los accesos a los terrenos.

Componente Situación informada Alcance confirmado Dato pendiente Red de agua Trabajos iniciados 130 metros sobre Pichimauida Fecha de habilitación Alumbrado público Obras en marcha Sector de Plan Federal Cantidad de luminarias Programa de lotes Sorteo y adjudicación completados 31 terrenos Condiciones para su uso

La iluminación ordena los recorridos y acompaña la incorporación de los lotes a la trama urbana. Sin embargo, no debe confundirse con una conexión eléctrica domiciliaria. El anuncio habla de alumbrado público; cualquier avance sobre suministro particular tendrá que confirmarse por separado.

Servicios básicos y consumo digital no son lo mismo

La presencia de agua y luz pública puede cambiar el uso diario del área, pero no implica que todos los servicios privados estén disponibles. Internet, telefonía, plataformas de entretenimiento y medios de pago siguen sus contratos y tiempos. En juegos online, la calidad del acceso depende de la conexión, el dispositivo y las condiciones del servicio, no de la obra hídrica.

Esta diferencia evita mezclar inversión pública con actividad comercial. El municipio informa sobre infraestructura urbana; las plataformas gestionan cuentas, promociones y contenidos por sus propios canales. Para evaluar el barrio conviene mirar el agua, la iluminación y el estado de los accesos.

Qué debería aclararse antes de septiembre

El avance anunciado deja cuatro puntos para los próximos partes:

finalización de los 130 metros de cañería;

pruebas y habilitación del agua corriente;

cantidad y ubicación de nuevas luminarias;

fecha prevista para el uso efectivo de los lotes.

No todos esos pasos tienen que cerrarse al mismo tiempo. La red puede quedar instalada antes de recibir la aprobación técnica, mientras el alumbrado puede avanzar por tramos. Publicar cada etapa permitirá seguir el proyecto sin presentar como concluido lo que aún está en ejecución.

Treinta y un terrenos esperan servicios completos

El programa ya superó las fases de inscripción, sorteo y adjudicación. La noticia de julio trasladó la atención hacia la obra física. El agua potable es el avance más medible por su longitud y ubicación; el alumbrado necesita cifras más precisas.

Cuando llegue septiembre, el dato principal no será repetir que las tareas comenzaron, sino comprobar cuánto se completó y qué conexiones quedaron operativas. Sierra Chica tiene 31 lotes definidos y dos frentes de infraestructura abiertos. El próximo balance deberá mostrar si esos trabajos pasaron del movimiento de obra a servicios disponibles.