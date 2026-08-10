Más de 400 viviendas de varios barrios serán censados para avanzar con la escrituración

Un folleto que comenzó a circular entre vecinos generó consultas sobre un operativo de relevamiento de viviendas y, especialmente, sobre la documentación que se solicita.

Fuentes municipales confirmaron a En Línea Noticias que el aviso es oficial y que más de 400 viviendas de varios barrios de Olavarría serán alcanzadas por el censo.

El operativo, denominado “Censo Escriturario”, comenzará este miércoles 12 de agosto a partir de las 9 y se extenderá durante los próximos días. Es llevado adelante por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires junto con la Municipalidad de Olavarría.

Según se informó, el objetivo es verificar el estado ocupacional de las viviendas y promover la escrituración.

El relevamiento alcanzará a más de 400 viviendas distribuidas en varios barrios. Para realizarlo llegarán equipos desde La Plata y también participará personal municipal.

Desde el Municipio explicaron que no se trata de un censo general ni de un operativo destinado a todos los vecinos. En esta etapa fueron incluidos domicilios cuyos ocupantes ya tuvieron algún tipo de contacto con el Municipio, el Instituto de la Vivienda o la Escribanía General en relación con trámites de escrituración.

Qué documentación deberán presentar

El folleto indica que en el domicilio deberá encontrarse un integrante del grupo familiar mayor de 18 años para aportar los datos requeridos.

Además, solicita contar con fotocopias de:

DNI.

Constancia de CUIL o CUIT de los titulares de la vivienda.

Constancia de casamiento, divorcio o viudez.

El aviso también señala que se entregarán certificados para quienes necesiten justificar su presencia en el domicilio ante sus empleadores.

El aviso es oficial

Las consultas entre vecinos surgieron principalmente por la cantidad de datos personales solicitados. Ante esta situación, desde el Municipio confirmaron que el operativo es oficial y remarcaron que el personal encargado del relevamiento estará debidamente identificado.

También se confirmó que los avisos fueron distribuidos por personal de la propia Dirección municipal.

Incluso hay viviendas incluidas en el relevamiento cuyos ocupantes ya obtuvieron la escritura o participaron de un acto de entrega. En esos casos, deberán informar esa situación al personal que concurra al domicilio, ya que igualmente forman parte del universo que debe ser relevado.