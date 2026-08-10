Denuncian la presencia de un basural a cielo abierto en un acceso a Cochi-Tue

Un vecino manifestó su preocupación ante la presencia de una importante cantidad de residuos acumulados a la vera del camino en la intersección de la calle Errecart y la avenida Formosa, un trayecto que conecta la ciudad con el sector de Cochi – Tue.

Según explicó el frentista a En Línea Noticias, ya ha realizado reiteradas denuncias ante la Municipalidad sin obtener hasta el momento una respuesta o solución al problema.

Asimismo, advirtió que la acumulación de basura y la formación de basurales a cielo abierto no es un hecho aislado, sino una situación que se repite en diversos caminos rurales de los alrededores de Olavarría.

El vecino aportó registros fotográficos del estado en el que se encuentra la zona y solicitó la difusión pública del reclamo con la intención de visibilizar la problemática y lograr la intervención de las autoridades correspondientes.