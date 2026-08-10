Bianco aseguró que todos los intendentes bonaerenses apoyan la reelección indefinida

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, volvió a pronunciarse a favor de eliminar el límite vigente para las reelecciones de los intendentes y aseguró que los jefes comunales de todos los espacios políticos respaldan la iniciativa.

“Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires. Todos están a favor de la reelección de intendentes”, sostuvo Bianco este lunes durante su habitual conferencia de prensa.

El funcionario, sin embargo, apuntó contra los legisladores que responden a esos intendentes y que no acompañarían el proyecto para modificar la normativa vigente.

“Entonces, los legisladores que te representan, que lo voten”, planteó Bianco al referirse a las conversaciones que mantiene con los jefes comunales. Y relató la respuesta que recibe de algunos de ellos: “Nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo”. Ante esa situación, lanzó: “Y, bueno, así medio difícil, amigo”.

La postura del Gobierno de Kicillof

El Gobierno bonaerense sostiene que la continuidad de los intendentes debe quedar en manos de los electores de cada municipio.

Bianco consideró que el límite a los mandatos no está contemplado en la Constitución provincial y calificó esa restricción como “proscriptiva”.

“Nosotros creemos que quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local que es donde la población tiene una mayor cercanía con su gobierno, es el pueblo”, afirmó.

Actualmente, la normativa establece que los intendentes que fueron elegidos en 2019 y reelectos en 2023 no pueden volver a presentarse en 2027. Se trata de 80 jefes comunales de distintas fuerzas políticas.

Entre ellos hay 51 intendentes de Unión por la Patria, 16 de la UCR, 7 del PRO, 5 pertenecientes a fuerzas vecinales y un libertario.

Un proyecto que busca modificar el límite

En la Legislatura bonaerense existe un proyecto con estado parlamentario presentado por la senadora Ayelén Durán, integrante del Movimiento Derecho al Futuro, espacio político del gobernador Axel Kicillof.

La iniciativa propone eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes y también contempla a los legisladores bonaerenses.

Bianco confirmó que el oficialismo pretende avanzar con su tratamiento: “Nuestra idea es que sí, que se avance en el tratamiento de ese proyecto, o de algún proyecto similar”.

El límite actual a las reelecciones fue establecido durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a partir de un acuerdo político con Sergio Massa.

El debate vuelve así a instalarse en la agenda bonaerense de cara a 2027, mientras distintas fuerzas políticas mantienen posiciones diferentes sobre la posibilidad de que los intendentes puedan competir nuevamente por sus cargos.