El mapa de la deuda en Olavarría: casi $180 mil millones adeudados y una mora que llega al 44%

En Olavarría hay casi $180 mil millones en créditos y préstamos registrados. De ese universo, $25.202 millones están en mora y 7.806 personas llevan más de 90 días de atraso.

La tasa general de mora llegó en junio al 14,01%, pero detrás de ese promedio hay números mucho más preocupantes: entre los deudores de hasta 25 años, la mora alcanza al 34,5%, mientras que entre quienes recurren a proveedores no financieros de crédito trepa al 44,63%.

Los números corresponden a junio y surgen de los datos oficiales del Banco Central recopilados por el sitio Mapa de la Deuda. En total, son 37.663 olavarrienses con algún tipo de crédito registrado.

La primera señal para mirar con atención está en la evolución reciente. En abril, la tasa de mora era del 13,13%; en mayo pasó al 13,22% y en junio pegó un salto hasta el 14,01%.

Son casi ocho puntos de cada cien deudores que no llegan a cumplir en término, aunque Olavarría todavía se encuentra por debajo del promedio de la provincia de Buenos Aires, que en junio fue del 20,17%, y de la media nacional, del 17,4%.

Pero el promedio general esconde diferencias enormes.

El dato que más preocupa

El mayor nivel de mora aparece entre los proveedores no financieros de crédito, donde alcanza el 44,63%.

En ese segmento hay 6.024 deudores y 2.839 están en mora. Es decir, prácticamente uno de cada dos.

El monto total de deuda en este grupo llega a $5.841 millones, de los cuales $2.607 millones están en mora.

Las tarjetas de crédito también muestran un nivel elevado: la mora llega al 23,99%, con 1.336 personas en esa situación sobre 4.745 deudores.

Los neobancos, por su parte, presentan una tasa muy similar: 23,71%. Allí hay 14.598 deudores y 2.788 están en mora.

La postal empieza a mostrar algo particular: los mayores niveles de incumplimiento no aparecen en los sectores que concentran la mayor cantidad de dinero prestado.

Mucho dinero, pero menor mora

Los bancos públicos concentran el mayor volumen de deuda en Olavarría: $99.051 millones, correspondientes a 17.784 deudores. La tasa de mora es del 10,67%.

Los bancos privados suman otros $56.236 millones, con 13.889 deudores y una mora del 15,1%.

Entre ambos concentran más de $155.000 millones, una parte decisiva del endeudamiento local. Sin embargo, sus tasas de mora quedan muy por debajo de la registrada entre los proveedores no financieros.

En el extremo opuesto aparecen las compañías financieras, con una tasa de mora informada del 1,4%.

Los jóvenes, los más complicados

Si hay un dato que cambia la dimensión de la historia es el que aparece al mirar la edad.

El 34,5% de los olavarrienses de hasta 25 años que tienen deudas está en mora. Es el porcentaje más alto entre los grupos etarios.

La diferencia también aparece al observar el género: hay algo más de 4.000 mujeres en mora, con una tasa del 16,1%, frente a unos 3.700 hombres, cuya tasa se ubica en el 12,4%.

Una deuda que ya se cuenta en miles de millones

En números generales, Olavarría registra $179.844 millones de deuda. Para ponerlo en perspectiva, más de $25.200 millones de ese monto ya están en mora.

La tasa local, del 14,01%, no ubica a Olavarría entre los distritos más complicados de la provincia.

Pero la evolución merece atención: la mora creció durante los últimos meses y, al mirar hacia adentro, algunos sectores muestran una situación muy diferente de la que expresa el promedio.

El mapa de la deuda de Olavarría, en definitiva, tiene dos caras: los bancos concentran el dinero, pero los mayores problemas para pagar aparecen en otros circuitos del crédito. Y entre los más jóvenes, la proporción de deudores en mora más que duplica el promedio general.