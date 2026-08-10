Mujeres y trabajo: el MDF realiza un conversatorio en Olavarría con la presencia de funcionarios provinciales

Cecilia Cecchini, jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y Lidia Fernández, subsecretaria de Políticas Transversales del Ministerio de Mujeres y Diversidad, participarán de un conversatorio abierto a la comunidad en Olavarría.

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 14 de agosto a las 17:00 en la sede de la Sociedad de Fomento «Amparo Castro». Los ejes principales de la jornada estarán centrados en el trabajo y la situación de las mujeres.

La actividad contará también con la presencia de Cintia Nucifora, directora provincial del Ministerio de Mujeres y Diversidad, junto a referentes distritales y seccionales vinculadas al espacio de gestión y al Movimiento de Mujeres de la Militancia para el Desarrollo y la Formación (MDF), espacio enmarcado en el armado político del gobernador Axel Kicillof.

Desde la organización señalaron que la propuesta no es exclusiva para mujeres y está abierta a la participación de toda la comunidad. La convocatoria es impulsada por las dirigentas locales Liliana Schwindt (La Corriente) y Hosanna Cazola (Movimiento Mayo).