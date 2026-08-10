Olavarría fue sede de capacitación regional para prevenir violencias de género en juventudes

Olavarría fue sede este jueves de una capacitación regional impulsada por el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Delegación Regional Olavarría, en el marco del programa “Yendo”. La actividad se organizó junto con la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de Olavarría con el objetivo de fortalecer herramientas en los equipos que trabajan con juventudes para prevenir violencias por razones de género.

El encuentro reunió a equipos de los municipios de Olavarría, Azul, Tapalqué y Roque Pérez, junto a áreas municipales dedicadas al trabajo con jóvenes, con el fin de intercambiar experiencias y coordinar estrategias de prevención en el territorio. Durante la jornada se realizaron dinámicas participativas enfocadas en brindar herramientas para el abordaje de las violencias en espacios de acompañamiento a adolescentes, promoviendo vínculos de igualdad y cuidado.

La capacitación tendrá un segundo encuentro el próximo jueves 13, de 9:00 a 13:00 horas, donde se profundizarán las estrategias de intervención y los contenidos del programa.