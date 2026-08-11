Día del Niño 2026: proyectan un gasto promedio de $57.500 y predominaría el consumo presencial

Economía

Buenos Aires, 11 agosto (NA) — El gasto promedio por regalo para el Día del Niño alcanzaría los $57.500 y predominaría el consumo presencial relegando al comercio electrónico al segundo lugar, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

El reporte reflejó que en relación a la participación de los rubros comerciales a la hora de elegir los regalos, los juguetes recuperaron el primer lugar con el 31% de las elecciones, desplazando a la indumentaria, que había liderado el año anterior.

En el orden de preferencias de los regalos que piensan hacer los adultos, le siguen con el 21% Libros didácticos, 16% Artículos deportivos, 12% Indumentaria , 8% Informática, 6% Rodados (bicicletas, triciclos,etc), 3% Calzados, entre otros.

Al respecto, el director de la consultora, Damián Di Pace destacó que se observa un cambio en la tendencia de consumo al asegurar que “el consumidor busca combinar el valor del regalo con utilidad, educación y durabilidad”.

De este modo, asoció el fuerte crecimiento interanual de los libros a una mayor valoración de productos culturales y educativos, mientras que el avance de la indumentaria deportiva responde a hábitos saludables y actividad física.

Los chicos eligen videojuegos y experiencias compartidas

El estudio también consultó directamente a las niñas y niños, a través de sus adultos responsables, qué regalo elegirían si tuvieran que optar por una sola opción entre experiencias y bienes materiales.

Las respuestas revelaron una marcada inclinación hacia el entretenimiento digital y las vivencias compartidas, con los Videojuegos encabezando las preferencias con un 24%, seguido por Parque de diversiones (20%) y Juguete tradicional (18%). Por detrás aparecen Viaje corto (14%), Tecnología (10%), Cine (7%), Restaurante (4%) y Teatro (3%).

Al analizar las opciones más elegidas, Di Pace resaltó que “el regalo dejó de estar asociado exclusivamente a un bien físico”, señalando que “los chicos también priorizan experiencias, entretenimiento y tecnología, mientras que las familias evalúan el costo, la duración y el valor que genera cada alternativa”.

En pleno debate por la medición del consumo entre CAME, que releva las ventas pymes mayormente en locales presenciales, y Mercado Libre, líder del ecommerce, el relevamiento de Focus Market muestra una marcada preferencia por los comercios presenciales de proximidad, aunque el comercio electrónico mantiene su relevancia.

Los canales elegidos por los argentinos para realizar sus compras

Centros comerciales a cielo abierto: 31%

Comercio electrónico: 28% (dentro del cual se destaca la participación de Marketplaces con 42%, Sitios Web con 27%, Instagram con 20%, Facebook con 4% y otros con un 7%)

Shopping: 20%

Supermercado: 12%

Outlet: 9%

Por otro lado, el informe detalló que en términos generales, la evolución de los precios de los regalos para el Día del Niño muestra variaciones promedio que se ubican por debajo de la inflación, lo que sugiere “un comportamiento más competitivo del mercado y una mayor racionalidad de los consumidores a la hora de definir sus compras”, según Di Pace.

Sin embargo, existen excepciones puntuales asociadas a la popularidad de ciertas marcas, personajes y el factor del stock disponible. En este sentido, el relevamiento detectó que el juguete del Hombre Araña este año registra un aumento del 62%, impulsado por el reciente estreno de una película del personaje.

JM/MAG