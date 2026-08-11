El Gobierno dice que cumple con el presupuesto universitario, a horas de un nuevo paro

Política

Buenos Aires, 11 agosto (NA) – El Ministerio de Capital Humano informó este martes que cumplió con las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, “tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales”, en la víspera del paro universitario convocado para este miércoles.

De esa manera, la cartera de Sandra Pettovello confirmó a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, hasta el 10 de agosto el estado de las transferencias es el siguiente:

Hospitales universitarios

Universidad Nacional de Cuyo: Resolución N.° 427/26 por $2.259.960.000. Se paga mensualmente la suma de $188.330.000.

Universidad de Buenos Aires: Resolución N.° 420/26 por $20.000.000.000, devengada y transferida. Asimismo, Resolución N.° 484/26 por $20.000.000.000, ya devengada y en proceso de transferencia.

Universidad Nacional de Córdoba: Tramitando administrativamente la suma de $2.259.960.000.

Universidad Nacional de La Rioja: Tramitando administrativamente la suma de $380.260.885.

Paritaria salarial universitaria

A través de la Resolución N.° 430/26, de fecha 26 de junio de 2026, el Gobierno nacional ya transfirió la suma de $ 666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.

Por otro lado, la Resolución N.° 478/26, de fecha 3 de agosto de 2026 se asignó la suma de $ 448.544.808.500 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de julio de 2026.

En ese sentido, el comunicado del ministerio destaca que “continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios” y que “los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

Además, desde el Gobierno consideraron que la medida de fuerza “se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación” y que “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”.

Finalmente, Capital Humano compartió la documentación que respalda dicho cumplimiento de las obligaciones del Gobierno nacional con los hospitales universitarios, la paritaria salarial y los gastos funcionamiento de las Universidades Nacionales.

MM/KDV