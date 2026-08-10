Se presentaron cuatro empresas locales para la licitación de mantenimiento de caminos rurales

En la mañana de este lunes se realizó la apertura de la Licitación Pública N° 22/26 para el mantenimiento rutinario, alteo y reconformado de caminos rurales en el partido de Olavarría. El acto administrativo tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal y contó con la presencia de funcionarios, entre ellos el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y el director de Obras Rurales Mariano Arrignón, además de los representantes de las empresas oferentes.

Para esta licitación, impulsada desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, se presentaron cuatro empresas locales: Ancat S.A., Producciones Industriales S.A., Rubén Horacio Sacchi y Atak S.R.L. Tras la verificación de la documentación presentada, las propuestas continuarán en la etapa de análisis técnico y administrativo previo a la adjudicación. El presupuesto total estimado para las obras asciende a $ 2.744.000.000.

Los trabajos proyectados abarcan bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento en caminos primarios, secundarios y terciarios, con el fin de garantizar la transitabilidad y la salida de la producción agrícola e ganadera. Dada la extensión del partido de Olavarría, la traza se dividió en seis zonas de cobertura: