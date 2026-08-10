la Facultad de Ciencias de la Salud impulsa una capacitación en inteligencia artificial aplicada a la salud

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) impulsará el Curso de Actualización «Inteligencia Artificial en Salud: desafíos y oportunidades para la práctica diaria», una propuesta que se enmarca en la creación e implementación de su Plan Integral de Inteligencia Artificial (IA).

La iniciativa surge a partir de inquietudes planteadas por organizaciones del sector y es organizada de forma conjunta por el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» (CODEI), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Asociación Médica de Olavarría (AMO).

La propuesta busca brindar herramientas conceptuales y prácticas para analizar, utilizar y evaluar de forma crítica las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, considerando la calidad de la atención, la ética profesional, la seguridad de los pacientes y los aspectos éticos y regulatorios. Está destinada a profesionales de la salud, docentes, estudiantes y tomadores de decisiones.

El curso se desarrollará durante el mes de septiembre bajo modalidad virtual, con encuentros sincrónicos los días jueves de 18 a 20 horas:

3 de septiembre: «Inteligencia Artificial Generativa en medicina: usos actuales, oportunidades y desafíos», a cargo del Med. Federico Losco.

«Inteligencia Artificial Generativa en medicina: usos actuales, oportunidades y desafíos», a cargo del Med. Federico Losco. 10 de septiembre: Clase sobre inteligencia artificial, complejidad y bioética en salud, con la Dra. Alahí Bianchini.

Clase sobre inteligencia artificial, complejidad y bioética en salud, con la Dra. Alahí Bianchini. 17 de septiembre: «Inteligencia Artificial, bienestar profesional y transformación de la práctica asistencial», con la Dra. Natalia Vázquez.

«Inteligencia Artificial, bienestar profesional y transformación de la práctica asistencial», con la Dra. Natalia Vázquez. 24 de septiembre: Exposición del Dr. Daniel Luna sobre lecciones aprendidas e implementación de aplicaciones de IA en ámbitos clínicos.

Exposición del Dr. Daniel Luna sobre lecciones aprendidas e implementación de aplicaciones de IA en ámbitos clínicos. 25 de septiembre (18 horas): Taller integrador a cargo del Med. Federico Losco para abordar situaciones reales de la práctica cotidiana.

La formación acreditará un total de 20 horas. Para su aprobación se requiere el 75% de asistencia, la participación en el taller integrador y la realización de un cuestionario final.

La inscripción tiene un costo general de $50.000, con un 50% de descuento para residentes, estudiantes y socios de AMO. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario en línea dispuesto por la institución.