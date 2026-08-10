La olavarriense Evelyn Díaz propuso incorporar el logo de Malvinas en los guardapolvos y uniformes escolares bonaerenses

La senadora olavarriense por la Séptima Sección Electoral, Evelyn Díaz, presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley que propone promover el uso optativo del logo de las Islas Malvinas en guardapolvos y uniformes escolares de establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa alcanza a los niveles inicial, primario y secundario y contempla que puedan utilizar el emblema tanto los alumnos como docentes y auxiliares.

De acuerdo con el proyecto, el logo tendría una dimensión de siete centímetros de ancho por cinco de alto y se colocaría preferentemente en el lado izquierdo del guardapolvo o uniforme, de acuerdo con las características de cada establecimiento.

El diseño deberá utilizar los colores de la bandera argentina y estar acompañado por la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”. El emblema podrá ser bordado o estampado.

La propuesta establece que la Autoridad de Aplicación será la encargada de determinar las condiciones para la confección del logo y su distribución. Además, invita a los municipios bonaerenses a adherir a la eventual ley para implementarla en sus respectivas jurisdicciones.

Una propuesta para fortalecer la “malvinización”

En los fundamentos, Díaz señala que el proyecto fue consensuado con ex soldados conscriptos combatientes de la Guerra de Malvinas integrantes de la Mesa de Coincidencias Malvinas (MECOMA), el CEVECIM de Berisso y el CECIM La Plata.

Según sostiene la legisladora, la iniciativa busca “concientizar a las nuevas generaciones y al pueblo en general respecto a nuestra soberanía sobre Malvinas, las Islas del Atlántico Sur, el Territorio Antártico y los espacios marítimos correspondientes”.

Los fundamentos también plantean la necesidad de sostener en el tiempo una política de “malvinización” y de promover el reconocimiento del Estado provincial hacia los ex soldados conscriptos que participaron de la guerra y hacia quienes perdieron la vida durante la contienda.

En ese sentido, el proyecto hace referencia a los restos de combatientes argentinos identificados que se encuentran en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.

Díaz también destaca en los fundamentos la edad de los soldados conscriptos enviados al conflicto —en su mayoría de entre 18 y 19 años— y el sacrificio realizado durante la guerra de 1982.

El proyecto ingresó al Senado bonaerense

La iniciativa deberá ahora comenzar su recorrido legislativo en las comisiones correspondientes del Senado de la provincia de Buenos Aires, donde será analizada antes de un eventual tratamiento en el recinto.

De avanzar, la norma establecería un marco provincial para que el emblema de Malvinas pueda ser incorporado de manera optativa a la vestimenta escolar en establecimientos de los distintos niveles educativos bonaerenses.

La propuesta se inscribe, según sus fundamentos, en una política de reconocimiento y transmisión de la cuestión Malvinas a las nuevas generaciones, a 44 años de la guerra de 1982.