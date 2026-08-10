Siniestros viales: en julio bajaron casi un 30% respecto del mismo mes de 2025

El Observatorio Vial Municipal registró 95 siniestros viales durante julio de 2026 en el Partido de Olavarría. El número representa una disminución tanto respecto del mes anterior como en la comparación con julio del año pasado.

En junio de este año se habían registrado 113 siniestros, por lo que en julio hubo 18 hechos menos. La reducción entre un mes y otro fue del 15,9%.

La comparación interanual muestra una baja todavía más marcada. En julio de 2025 se habían contabilizado 134 siniestros, es decir, 39 más que en julio de este año. De esta manera, la cantidad de hechos registrados en julio de 2026 se redujo un 29,1% respecto del mismo mes del año pasado.

635 siniestros en lo que va del año

Con los 95 siniestros registrados en julio, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 llegó a 635 hechos viales.

El primer semestre había finalizado con 540 siniestros. Durante esos seis meses, enero había registrado 72 hechos, febrero 70, marzo 100, abril 83, mayo 102 y junio 113. Julio, con 95 siniestros, se ubicó así por debajo de los registros de mayo y junio y también por debajo de la barrera de los 100 hechos mensuales.

El comportamiento de julio también modifica el ritmo observado durante el cierre del primer semestre, cuando junio había sido el mes con mayor cantidad de siniestros del año, con 113 casos.

Una caída significativa en la comparación anual

El principal dato que surge de la actualización del Observatorio Vial es la diferencia entre julio de 2025 y julio de 2026. Los 134 siniestros registrados hace un año se redujeron a 95 este año, lo que implica una caída de 39 casos y del 29,1% interanual.

En términos simples, durante julio de 2026 se registraron casi tres de cada diez siniestros menos que en el mismo mes de 2025.

Los nuevos datos se incorporan al relevamiento que el Observatorio Vial Municipal viene realizando sobre la siniestralidad en Olavarría. El informe correspondiente al primer semestre había señalado, entre otros aspectos, el predominio de las colisiones entre vehículos, una mayor concentración de hechos durante los viernes y la participación predominante de automóviles y motocicletas.

Con la incorporación de julio, el Observatorio ya contabilizó 635 siniestros viales durante los primeros siete meses de 2026. El dato de julio muestra una reducción respecto de junio y, especialmente, una baja significativa en la comparación con el mismo mes del año anterior.