Accidente en Sierras Bayas: identificaron a los dos jóvenes involucrados

Tras el accidente ocurrido este domingo por la mañana en la rotonda del acceso a Sierras Bayas, se conocieron nuevos detalles sobre el siniestro que dejó a dos jóvenes heridos.

El vehículo involucrado fue un Fiat Uno de color blanco, que era conducido por Iván Krotter, de 25 años. Como acompañante viajaba Lautaro Romero, de 20, quien sufrió las lesiones de mayor consideración y fue trasladado con código rojo al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, por razones que todavía se intentan establecer, el automóvil perdió el control y terminó impactando contra la rotonda del acceso a la localidad, en inmediaciones de Centenario y Smirnoff.

Tras el siniestro, una ambulancia del Hospital de Sierras Bayas intervino en el lugar y trasladó a Romero al Hospital Municipal. Krotter también fue derivado al centro asistencial por precaución.

La investigación quedó caratulada como “Lesiones culposas” y tomó intervención la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Azul, con sede en Olavarría.

En el marco de las actuaciones se solicitó la presencia de Policía Científica, que tendrá a su cargo las pericias destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El vehículo fue identificado y, de acuerdo con las primeras actuaciones, no registraría impedimentos para circular.