Violencia de género: Un hombre fue aprehendido tras agredir a una mujer y amenazarla con un cuchillo

Un hombre de 31 años fue aprehendido en un domicilio ubicado sobre calle Maipú al 3900, acusado de agredir físicamente a una mujer y amenazarla con un cuchillo.

Según se informó desde el Comando de Patrulla Olavarría, el procedimiento se inició a raíz de un llamado al 911. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron al hombre en el interior del inmueble con un cuchillo en su poder.

De acuerdo con la información policial, previamente habría agredido a una mujer mediante golpes de puño y patadas, provocándole lesiones en el rostro y la cabeza.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo y procedieron a la aprehensión del acusado, quien fue trasladado a la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada “Lesiones y amenazas” e interviene la UFI N° 5.