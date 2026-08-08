Le robaron la moto a René Huallpa y piden ayuda para recuperarla

René Huallpa, una de las personas más conocidas y queridas de Olavarría, sufrió el robo de su motocicleta durante las últimas horas.

Huallpa vende diarios y revistas desde los 8 años y es reconocido por su presencia cotidiana y su capacidad de trabajo. Cada día recorre la ciudad para continuar con su actividad laboral.

Según se informó, delincuentes se llevaron una Motomel Blitz gris, patente A156DUY, en inmediaciones de Piedras y Dorrego.

La familia y allegados solicitan colaboración a la comunidad para intentar recuperarla.

Ante cualquier información, comunicarse al 2284 688182.