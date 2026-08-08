Azul: Decretaron la libertad condicional de un albañíl condenado por la muerte de tres personas en un accidente

Foto: Diario El Tiempo – Archivo

La historia judicial de uno de los accidentes de tránsito más graves ocurridos en Azul volvió a tener novedades. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul resolvió conceder la libertad condicional a Mario Luis Gorosito Gaspio, quien cumplía una condena por el siniestro ocurrido en abril de 2017 que terminó con la muerte de tres personas y dejó a otras tres heridas.

La decisión fue adoptada en la Causa N.º 51.458-2026 por los jueces Damián Pedro Cini, Carlos Paulino Pagliere y Gustavo Agustín Echevarría, quienes hicieron lugar al recurso presentado por la Defensa Oficial y revocaron la resolución del Juzgado de Ejecución Penal N.º 2 de Azul que había rechazado el beneficio.

Gorosito había sido condenado originalmente a 5 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas, derivados de la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo, agravados por la pluralidad de víctimas y por la conducción bajo la influencia del alcohol.

Aquella condena, dictada en diciembre de 2019, quedó firme el 18 de mayo de 2021. Gorosito comenzó a cumplirla el 30 de junio de ese año.

Posteriormente recibió una nueva condena de seis meses de prisión por el delito de amenazas. Ambas penas fueron unificadas en una pena única de 5 años, 6 meses y 15 días, cuyo vencimiento estaba previsto para el 13 de enero de 2027.

La evolución durante el cumplimiento de la pena

Para la Cámara, Gorosito ya se encontraba en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional. Pero el punto central del análisis estuvo en determinar si también reunía los restantes requisitos previstos por la legislación.

Los jueces destacaron especialmente su evolución dentro del sistema penitenciario.

Gorosito se encuentra incorporado al régimen abierto desde diciembre de 2024, cuenta con salidas extraordinarias mensuales para visitar a su madre y, según los informes incorporados al expediente, ha cumplido esas salidas satisfactoriamente.

Además, registra conducta ejemplar, calificación 10, concepto bueno, buena relación con el personal y con otros internos y no posee sanciones disciplinarias.

La Cámara también tuvo en cuenta el dictamen del Departamento Técnico Criminológico, que consideró “viable” el acceso al régimen de libertad condicional.

El reconocimiento del alcohol y el tratamiento psicológico

Uno de los aspectos considerados por los jueces fue la evolución que Gorosito mostró en las evaluaciones psicológicas realizadas durante el último período.

En una de ellas reconoció que al momento del accidente conducía bajo los efectos del alcohol y manifestó arrepentimiento por lo ocurrido.

La evaluación realizada en mayo de 2026 también consignó antecedentes de consumo problemático de alcohol de larga data y señaló que actualmente realiza tratamiento psicológico, espacio que, según manifestó, le permite reflexionar sobre su situación.

La profesional que intervino indicó que Gorosito no presenta actualmente psicopatología de base ni indicadores de riesgo cierto o inminente y recomendó que continúe con el tratamiento psicológico, especialmente para abordar el consumo problemático y acompañar el proceso de reinserción social.

La Cámara entendió que los aspectos desfavorables señalados en las evaluaciones no resultaban suficientes para descartar un pronóstico favorable, especialmente frente a la evolución registrada durante el cumplimiento de la pena.

Una decisión diferente a la de 2025

La resolución también recuerda que la propia Cámara había intervenido anteriormente, en abril de 2025, cuando existían elementos que no permitían sostener el mismo criterio.

Ahora, los jueces señalaron que aparecieron “nuevos elementos” que modifican ese escenario, entre ellos la evolución de la vida carcelaria, las nuevas evaluaciones psicológicas y los informes técnicos.

También fue valorado que Gorosito haya cumplido adecuadamente las salidas extraordinarias, en un contexto donde los controles son más flexibles que dentro del establecimiento penitenciario.

Volver a Azul

El informe socioambiental realizado por el Patronato de Liberados constató que Gorosito cuenta con un domicilio familiar disponible en Azul. Su madre manifestó su voluntad de recibirlo y acompañarlo durante el proceso posterior a la salida de prisión.

El informe también señala que el condenado tiene experiencia laboral como oficial albañil y constructor, actividad que pretende retomar una vez recuperada la libertad.

La Cámara concluyó que se encuentran reunidos los requisitos legales para conceder el beneficio y resolvió disponer la libertad condicional, siempre que no exista otro impedimento legal o que Gorosito no se encuentre a disposición de otro órgano judicial.

La salida deberá concretarse a través del Juzgado de Ejecución interviniente y estará acompañada por distintas reglas de conducta. Entre ellas, la continuidad del tratamiento psicológico, la obligación de abstenerse de consumir alcohol y sustancias estupefacientes y el seguimiento del Patronato de Liberados.

El accidente que dio origen a la condena ocurrió el 16 de abril de 2017, cuando Gorosito circulaba por Avenida Chaves de Azul al mando de una Chevrolet C10 y colisionó frontalmente con un Chevrolet Corsa. En aquel vehículo viajaban seis personas. Tres murieron y otras tres resultaron heridas. Entre las víctimas fatales se encontraba una niña de apenas dos años.

Ahora, a poco más de cinco meses del vencimiento previsto de la pena, la Justicia resolvió que Gorosito continúe cumpliéndola bajo el régimen de libertad condicional.