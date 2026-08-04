Axel Kicillof visita Bolívar: inaugurará un CAPS, entregará escrituras y anunciará nuevas inversiones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este miércoles 5 de agosto la ciudad de Bolívar, donde desarrollará una agenda oficial que incluirá la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la entrega de escrituras y anuncios vinculados a infraestructura y políticas ambientales.

La principal actividad será la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) «Ramón Carrillo», prevista para las 14:30 en Avenida Centenario 740. La construcción y puesta en funcionamiento del establecimiento demandó una inversión de 2.287 millones de pesos.

Durante el acto, Kicillof entregará las 13 computadoras necesarias para el funcionamiento del nuevo centro de salud. Además, el Municipio recibirá vehículos y equipamiento provistos por el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Junto al intendente Eduardo «Bali» Bucca, el mandatario bonaerense encabezará también la entrega de más de 80 escrituras a familias de Bolívar, anunciará nuevas políticas ambientales y firmará convenios destinados a impulsar programas y acciones en el distrito.

Desde el Municipio destacaron que la inauguración del CAPS representa «un importante avance para el desarrollo de nuestra comunidad», al incorporar un nuevo espacio para fortalecer la atención primaria de la salud en el partido.