Quién era la «viuda negra» que murió en un accidente en la Ruta Provincial 65

La mujer que murió tras el vuelco de un automóvil sobre la Ruta Provincial 65, entre las localidades bonaerenses de Urdampilleta y Pirovano, fue identificada como Vanesa Soledad Lenain, de 42 años, oriunda de La Plata. Con el avance de la investigación también se confirmó que registraba antecedentes judiciales por delitos cometidos bajo la modalidad conocida como «viuda negra»

.

El siniestro ocurrió el pasado 27 de julio, a la altura del kilómetro 315 de la Ruta Provincial 65, cuando el Ford Ka que conducía despistó y terminó volcado dentro de una cuneta con agua. Al lugar acudieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y peritos de Policía Científica, quienes encontraron a la conductora sin vida en el interior del vehículo. En ese momento no había sido posible establecer su identidad.

La autopsia determinó que Lenain falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) provocado por un aneurisma, cuadro que derivó en un paro cardíaco. Los peritos también extrajeron muestras para la realización de estudios toxicológicos de rutina.

De esta manera, la principal hipótesis indica que la descompensación ocurrió mientras conducía y provocó el despiste y posterior vuelco del vehículo.

Antecedentes judiciales

Una vez confirmada su identidad, trascendieron sus antecedentes penales. Según publicaron Clarín y El Día de La Plata, Lenain había sido investigada y detenida en varias oportunidades por hechos delictivos bajo la modalidad conocida como «viuda negra», en la que las víctimas eran principalmente hombres de edad avanzada, jubilados, viudos o separados, a quienes contactaba para luego robarles dinero y otros bienes.

De acuerdo con esas publicaciones, durante 2024 permaneció alojada en la Alcaidía Departamental La Plata II en dos oportunidades. La primera fue entre el 19 de marzo y el 15 de abril, por disposición del Juzgado de Garantías N° 3.

La segunda detención se produjo tras un hecho ocurrido el 27 de agosto de ese año, cuando, según la investigación judicial, junto a otra mujer habría drogado a un hombre de 73 años en su vivienda de La Plata con fines de robo. La causa fue caratulada como «tentativa de robo en concurso real con tentativa de homicidio criminis causa», ya que la víctima también habría sido golpeada y debió ser hospitalizada.

Asimismo, a comienzos de 2025 volvió a ser detenida, acusada de sustraer dinero a un hombre de 64 años al que había conocido a través de redes sociales. La investigación permitió localizarla cuando concurrió a un turno médico en el Hospital Español de La Plata.

Además, tenía una causa elevada a juicio por estafa, vinculada al uso de la tarjeta bancaria de una expareja para realizar compras, otro expediente por hurto y antecedentes por denuncias de amenazas y desobediencia.

Con la identificación de la víctima y el resultado de la autopsia, la investigación permitió esclarecer las circunstancias del fallecimiento ocurrido el pasado 27 de julio sobre la Ruta Provincial 65, donde inicialmente no había sido posible determinar quién era la mujer que perdió la vida.