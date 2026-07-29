Impresionante choque múltiple en la Ruta 3: cuatro heridos y tránsito totalmente cortado

Un impresionante choque múltiple se registró este miércoles alrededor de las 13:45 en el kilómetro 106 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de San Miguel del Monte, y dejó como saldo cuatro personas heridas, aunque afortunadamente ninguna de gravedad.

Según informaron los colegas de Noticias de Azul, el siniestro se originó cuando un Toyota que circulaba en dirección a Monte invadió el carril contrario e impactó de frente contra un camión hormigonero que transitaba en sentido contrario con destino a Escobar.

Como consecuencia de la violencia del impacto, un Fiat y un Peugeot que circulaban detrás del camión también terminaron colisionando con el vehículo de gran porte y quedaron detenidos a un costado de la ruta.

El conductor del camión resultó ileso y relató que intentó evitar el choque.

«Intenté volantear para correrme lo más posible porque se me vino encima», expresó.

Además, señaló que desconoce por qué el Toyota cruzó al carril contrario y estimó que el conductor podría haberse distraído.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Monte, Defensa Civil Municipal y personal de la concesionaria vial. Las cuatro personas heridas fueron asistidas y, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no presentan lesiones de gravedad.

Como consecuencia del operativo, la Ruta Nacional 3 permanece totalmente cortada entre la rotonda de la Circunvalación (Pato Fillol) y el cruce con la Ruta Provincial 41, por lo que se solicita a los automovilistas evitar la zona y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

El accidente ocurrió en un sector donde la calzada presenta un desnivel en su parte central y carece de banquinas, una característica que complicó las maniobras tras el impacto y las tareas de asistencia.