Profundo dolor en el fútbol de la región: En un accidente murió la arbitra Maite Otaegui

Fotos: La Voz del Pueblo – Lu24

La comunidad futbolera de Tres Arroyos y la región atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Maite Otaegui, la joven árbitra de 24 años que había resultado gravemente herida en un violento siniestro vial ocurrido durante la mañana de este martes.

Según informaron los colegas de La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, Otaegui viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra que, por causas que son materia de investigación, terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado en la rambla central de la avenida Constituyentes en aquella localidad.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por LU24 Radio Tres Arroyos, el automóvil circulaba en dirección al centro de la ciudad cuando rozó a un camión repartidor de gaseosas que se encontraba estacionado. Tras ese primer contacto, el conductor perdió el control del vehículo, que realizó un trompo, se salió de la calzada y terminó golpeando con su lateral derecho contra un árbol.

Como consecuencia del fuerte impacto, tanto la joven como el conductor fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital Municipal. Sin embargo, las graves lesiones sufridas por Otaegui hicieron que, pese al esfuerzo del equipo de salud, no pudiera salvarse. Su pareja, quien conducía el vehículo, sufrió lesiones de carácter leve.

La noticia provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo de Tres Arroyos, donde Maite Otaegui era una figura conocida por su labor como árbitra en las competencias de fútbol de la ciudad.

Las circunstancias que derivaron en el trágico accidente continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.