Azul: la interna libertaria bloqueó la intención de interpelar a Nelsón Sombra

Fuente: Séptima Sección.

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta en el Concejo Deliberante de Azul. Un concejal del propio espacio no acompañó el proyecto impulsado por su bloque y su voto fue determinante para que no avanzara el pedido de interpelación al intendente Nelson Sombra por el denominado “legado de Margarita Mancuso”.

La sesión especial había sido convocada mediante la Resolución N° 5.287, a pedido del bloque libertario, con el objetivo de tratar un proyecto de decreto que buscaba avanzar con una instancia de control político prevista en el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), que permite al Concejo Deliberante requerir la presencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo para brindar explicaciones e informes.

El concejal Luis Hoursouripe fue quien presentó y fundamentó la iniciativa. Sin embargo, el proyecto no logró reunir los votos necesarios luego de que el edil Saúl Lucero, integrante de La Libertad Avanza, decidiera no acompañar la postura de su propio bloque.

Lucero volvió a marcar diferencias dentro del espacio libertario, una situación que ya se había registrado en anteriores votaciones. A esa postura se sumó la del concejal radical Agustín Puyou, quien tampoco acompañó el pedido impulsado por La Libertad Avanza.

Durante el debate, el oficialismo propuso modificar el proyecto original y reemplazarlo por una Comunicación. Finalmente, el Concejo Deliberante aprobó esa alternativa, mediante la cual se solicita al intendente Nelson Sombra o a los funcionarios que designe que remitan información completa, precisa y detallada sobre los actos administrativos vinculados al legado de Margarita Mancuso.

De esta manera, el cuerpo legislativo avanzó con un pedido de documentación, pero no prosperó la herramienta de control político que buscaba la oposición para convocar a funcionarios del Ejecutivo al recinto.