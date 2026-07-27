Lo buscaban por una causa de lesiones y fue detenido tras un allanamiento: secuestraron municiones calibre 32

Un hombre de 30 años fue detenido en Olavarría durante un operativo policial realizado en el marco de una investigación por un hecho caratulado como “Lesiones Leves”. Durante el procedimiento, además, fueron secuestradas cinco municiones calibre 32.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría Primera de Olavarría a partir de una orden judicial de allanamiento, registro, requisa, secuestro y detención, en un domicilio ubicado sobre Ruta N° 60, entre calles Belgrano y Dorrego.

Según se informó, el allanamiento tuvo resultado positivo con el hallazgo de elementos vinculados a la investigación y el secuestro de las municiones.

Posteriormente, efectivos policiales realizaron tareas de búsqueda en las inmediaciones para localizar al imputado, logrando ubicarlo en la zona de Ruta 60 y calle San Martín, donde fue detenido.

El hombre fue notificado de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y quedó detenido a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Olavarría, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.

Actualmente permanece alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría, a la espera de cupo en una unidad penitenciaria.