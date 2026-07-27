Lo buscaban hace más de un año en Tandil y lo encontraron en Olavarría

Un hombre de 45 años fue identificado por personal del Comando de Patrulla Olavarría y quedó a disposición de la Justicia luego de que se constatara que tenía un pedido de paradero activo vigente solicitado por una fiscalía de Tandil.

El procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva en la zona de Avenida Pringles al 3100, donde los efectivos procedieron a identificar al hombre.

Según se informó, al consultar sus datos en el sistema informático policial, surgió que registraba un pedido de paradero activo con fecha de alta del 17 de septiembre de 2024, requerido por la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de Tandil.

Tras la constatación del requerimiento judicial, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición del juzgado interviniente.