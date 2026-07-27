Demoraron a cuatro hombres cazando sin autorización

Cuatro hombres fueron infraccionados por caza furtiva durante un operativo de prevención realizado en la zona rural de Olavarría.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de un operativo de saturación y prevención de abigeato y control del cumplimiento del Código Rural, con la participación de personal del Destacamento Espigas, el Comando de Prevención Rural (CPR) Olavarría y agentes de Protección Ciudadana.

Según se informó, durante una recorrida por el camino vecinal “La Montañesa”, en jurisdicción del cuartel XVII, en cercanías de Recalde, los efectivos interceptaron una camioneta en la que circulaban cuatro hombres, de 31, 27, 25 y 37 años.

Al momento de la identificación, los ocupantes se encontraban realizando actividad de caza sin contar con la licencia correspondiente. Además, se constató que tenían en su poder una carabina y cuatro liebres europeas muertas.

Ante la situación, se labró un acta por infracción al Código Rural de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.081/83), con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

Desde los organismos de control recordaron la importancia de contar con la documentación y autorizaciones correspondientes para realizar actividades de caza en el ámbito rural.